El vehículo tomó fuego minutos antes de las 4 en el barrio Patiño, en Sarmiento. Las causas del siniestro todavía se desconocen.

Una pareja salió ilesa luego de que el automóvil en el que circulaba se incendiara de manera repentina en el departamento Sarmiento. El hecho ocurrió minutos antes de las 4 de este miércoles, en el barrio Patiño, en la localidad de Media Agua.

Según el material difundido en redes sociales, las llamas comenzaron en la parte inferior del vehículo, lo que permitió que los ocupantes advirtieran la situación y descendieran a tiempo. Ambos se alejaron caminando y sin necesidad de asistencia, mientras el fuego avanzaba sobre el rodado.

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El episodio quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y muestra el desarrollo del incendio hasta que el automóvil fue alcanzado por completo. La difusión de esas imágenes permitió reconstruir la secuencia inicial del siniestro, aunque no aportó precisiones sobre el origen del fuego.

Con el correr de los minutos, la situación fue controlada y el incendio terminó sofocado. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro, por lo que no hay una hipótesis confirmada sobre el inicio del fuego.

El dato relevante para la investigación del caso es que no hubo personas lesionadas y que el vehículo quedó afectado por completo. Resta establecer qué originó el incendio y si hubo intervención de algún servicio de emergencia en el lugar.