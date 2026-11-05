El hombre había recibido una pena de prisión efectiva por dos hechos de abuso sexual. La UFI de Delitos Especiales investiga las circunstancias de su muerte en Rivadavia.

Un hombre murió el miércoles mientras permanecía detenido en la Comisaría 13° de Rivadavia, un día después de haber sido condenado a 10 años de prisión efectiva por delitos de abuso sexual. El fallecido había sido declarado culpable de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal contra la hija de quien fuera su pareja. Tras el veredicto dictado el martes, el tribunal ordenó su prisión preventiva porque había llegado en libertad al juicio oral.

Situación procesal La sentencia y la medida de coerción dispuesta por los magistrados configuraron el contexto inmediato en el que quedó alojado en una dependencia policial. De acuerdo con el material de la causa, el hombre permanecía en los calabozos de la seccional cuando se produjo el deceso. La secuencia temporal entre la condena y la muerte quedó bajo análisis judicial, dado que todavía no se establecieron de manera definitiva las circunstancias del hecho.

Investigación en curso Según fuentes vinculadas a la causa, el hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida mientras estaba detenido. También trascendió que padecía una afección, aunque ese dato no fue confirmado como determinante del fallecimiento. La investigación deberá precisar si existieron factores médicos, personales o vinculados a la custodia que incidieron en el episodio. Por el momento, no hay una conclusión judicial cerrada sobre la mecánica de la muerte.

Intervención fiscal En el caso intervino la UFI de Delitos Especiales. El fiscal Francisco Nicolía se presentó personalmente en la comisaría para realizar una inspección y dirigir las medidas destinadas a reconstruir lo sucedido. Entre las variables bajo estudio figura la eventual responsabilidad del personal policial a cargo de la custodia de los detenidos. Esa línea de trabajo apunta a determinar si hubo incumplimientos funcionales o si la muerte se produjo sin intervención de terceros.

Próximos pasos La pesquisa continuará con la reconstrucción de los hechos ocurridos dentro de la dependencia de Rivadavia y con el análisis de los elementos reunidos por la fiscalía. La causa mantiene como dato central la condena dictada el martes y la muerte registrada al día siguiente, mientras la Justicia define si se trató de un suicidio o de otra circunstancia compatible con la situación de detención.