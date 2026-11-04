El siniestro ocurrió este miércoles cerca de las 19.15. La lesionada aguardaba una ambulancia en el lugar.

Un siniestro vial se registró este miércoles, alrededor de las 19.15, en la zona de avenida Circunvalación y España, donde dos automóviles protagonizaron un choque.

Según los primeros datos, uno de los vehículos circulaba al cruzar el puente cuando fue impactado por otro rodado. Como consecuencia del accidente, una mujer resultó herida y permanecía en el lugar a la espera de la llegada de una ambulancia.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de la persona lesionada ni sobre la gravedad de sus heridas.