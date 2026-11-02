Ocurrió de madrugada en un domicilio de Rivadavia. La menor fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga y quedó en observación.

Una niña de 3 años debió ser internada tras ingerir de manera accidental cuatro pastillas de Viagra pertenecientes a su padre. El hecho ocurrió a las 4:20 en un domicilio del Lote Hogar N° 30, en la zona de Ignacio de la Roza y Pellegrini, en el departamento Rivadavia.

Según lo informado por Radio Colón, y de acuerdo con lo que manifestaron los padres a efectivos de la Comisaría 38°, la menor tomó los comprimidos por un descuido dentro de la vivienda. Ante la situación, se solicitó la intervención del servicio de emergencias 107, que envió el interno 115 al lugar.

El médico a cargo, Dr. Paulo Figueroa, constató que la niña se encontraba estable y dispuso su traslado de urgencia. La derivación se realizó al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención del equipo de guardia pediátrica.

Atención médica Tras las primeras asistencias, la menor quedó internada en observación para controlar su evolución. Ese seguimiento médico es el dato central del caso, dado que la ingesta fue accidental y ocurrió dentro del ámbito familiar.

Hasta el momento, el único dato confirmado es que la niña permanece bajo vigilancia médica en el hospital de referencia. No se informaron otras complicaciones ni nuevos partes oficiales sobre su estado de salud.