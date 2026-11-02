La propietaria alertó a la Policía al verlo ingresar por la fuerza. El acusado quedó ligado a una causa por tentativa de robo agravado por escalamiento.

Un hombre fue detenido en Rawson luego de ser descubierto por la propietaria de un comercio en construcción mientras intentaba ingresar por la fuerza al predio ubicado sobre calle Vidart, entre Colón y Doctor Ortega. Según el relato policial, la mujer observó la maniobra en tiempo real a través del circuito cerrado de cámaras de seguridad de su propiedad y dio aviso inmediato a la Policía.

De acuerdo con la información oficial, el intruso vestía completamente de negro y habría violentado una abertura para intentar acceder al interior de la obra. La propietaria también alertó a su pareja, quien llegó al inmueble antes que los efectivos. Ese aviso permitió que una comitiva del Comando Radioeléctrico Sur acudiera al lugar y verificara que el sospechoso seguía dentro del terreno.





Hallazgo en el predio

Al ingresar junto al damnificado, los uniformados avanzaron apenas unos metros en la oscuridad de la construcción y detectaron a una persona escondida detrás de una estructura de hierro. Fuentes policiales citadas por Telesol Diario señalaron que el hombre intentaba pasar desapercibido en la obra. La Policía lo redujo en el piso y frustró la huida en el lugar.

Durante la requisa previa a su traslado, los efectivos hallaron entre sus ropas una llave térmica que, según la misma versión policial, acababa de ser desmantelada de las instalaciones. El detenido fue identificado por la Policía como Diego Matías Ruiz, de 35 años, con domicilio en calle Juan José Paso, en Villa San Damián, Rawson. Ese dato quedó incorporado a la actuación inicial del caso.

Intervención fiscal

Por orden del ayudante fiscal Sergio Cúneo, de la UFI Flagrancia, Ruiz fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 25ta y quedó formalmente vinculado al Legajo N° 35/26. La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por escalamiento, figura que alcanza los hechos en los que el acceso al lugar se produce mediante la superación de obstáculos o estructuras. La continuidad procesal del expediente dependerá de las medidas que disponga la fiscalía en las próximas horas.