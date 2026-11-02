El hecho ocurrió en una vivienda de Capital y terminó con la intervención policial. El caso quedó bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

Un hombre identificado por la Policía como Franco David Zalazar quedó a disposición de la Justicia tras ser reducido por el sobrino de la damnificada, luego de un robo de celular en una vivienda de Capital. La intervención se produjo el último domingo en la zona de calles 25 de Mayo y Alem, donde el operador de turno del 911 alertó sobre una aprehensión civil en curso.

Según informó la Policía a Telesol Diario, al llegar al lugar los uniformados encontraron a un hombre que mantenía reducido al sospechoso y entregaba un teléfono celular recién recuperado. El episodio se inició cuando el sobrino de la damnificada estaba de visita en la casa y advirtió el ingreso de un desconocido, que habría tomado el aparato mientras la vivienda estaba sola.

La persecución de acuerdo con el testimonio del familiar, el sospechoso salió de inmediato tras ser descubierto y escapó por un portón de rejas perimetral de unos dos metros de altura. En esa maniobra, una de las hojas metálicas quedó visiblemente doblada por la fuerza del paso. El sobrino corrió detrás de él por unas tres cuadras hacia el norte, hasta alcanzarlo sobre calle Alem, donde logró derribarlo y recuperar el teléfono.

Después de contenerlo, el familiar trasladó al sospechoso de regreso a la finca mientras aguardaba la llegada del Comando Radioeléctrico Norte. En el lugar también intervino el ayudante fiscal Santiago Bruna, quien dio inicio formal al procedimiento especial de Flagrancia, el mecanismo previsto para tramitar con mayor rapidez los hechos cometidos en situación de flagrancia.

Con esa actuación, el caso quedó en manos del sistema judicial para su tratamiento inmediato. La información disponible no detalla aún la calificación legal completa ni otras medidas procesales posteriores, por lo que el expediente deberá seguirse a partir de la intervención de Bruna y de las disposiciones que adopte la Justicia en las próximas horas.