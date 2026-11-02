Cristian David Videla, de 22 años, murió el domingo 1 de noviembre tras chocar con un tractor en el departamento Sarmiento. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 106, en la zona de Tres Esquinas, y terminó con el fallecimiento del motociclista en el lugar. La circulación en ese tramo y las condiciones de visibilidad quedaron como variables centrales para reconstruir el hecho.

Según la información policial, Videla se desplazaba en una motocicleta Honda CG 150 Titan en sentido sur-norte cuando impactó contra la parte trasera de un tractor Fiat 400 E de color naranja. El vehículo agrícola era conducido por Juan Ramón Saba Moll y también circulaba en la misma dirección. A raíz de la violencia del impacto, el joven murió en el lugar, de acuerdo con el parte oficial difundido tras el accidente.

Antecedentes y contexto

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una fotografía del joven, en la que aparece jugando al fútbol con la indumentaria de su equipo. Ese dato no modifica el expediente, pero da cuenta de la repercusión social que tuvo el caso en Sarmiento. La noticia se inscribe en un siniestro vial de características fatales, ocurrido en horario nocturno y sobre una ruta nacional de alto tránsito.

La investigación

Tras el accidente, trascendieron versiones que señalaban que el tractor podría haber circulado sin las luces reglamentarias o sin la señalización correspondiente. Sin embargo, esas circunstancias deberán ser establecidas por la investigación judicial y no fueron confirmadas en esta instancia. La falta de visibilidad en ese sector de la ruta y la forma en que se desplazaba el vehículo agrícola forman parte de los puntos que deberán ser analizados.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales. La investigación está a cargo del fiscal Roberto Ginsberg y del ayudante fiscal Facundo Romero, quienes trabajan para determinar cómo se produjo la colisión y si existieron responsabilidades penales. Por el momento, el expediente sigue abierto y los próximos pasos dependen de las pericias y de la reconstrucción de la mecánica del choque.