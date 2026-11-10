Una nena de 2 años fue asistida de urgencia el último lunes en Chimbas luego de ahogarse mientras comía un chicle y dejar de reaccionar. El episodio ocurrió alrededor de las 16:54 en la intersección de Hipólito y Yapeyú, según la información policial difundida a Telesol Diario. La intervención permitió que la menor volviera a responder antes de su traslado al centro de salud. El caso puso en evidencia la rapidez del auxilio y la coordinación entre personal policial y sanitario ante una urgencia pediátrica.

De acuerdo con la Policía, personal de las unidades operativas Centenario, Mariano Moreno y Chimbas Este recibió un requerimiento del 911 por una beba que se había ahogado. Al llegar, los efectivos encontraron a una joven madre, de apellido Brizuela, sobre la calzada y en estado de desesperación. La mujer informó que su hija no reaccionaba y que habría sufrido la obstrucción tras ingerir un chicle, en un contexto en el que también presentaba mucosidad, siempre según la versión policial. La situación exigía una respuesta inmediata para evitar un agravamiento del cuadro.

Asistencia en la vía pública

Ante la gravedad del cuadro, la cabo primero Jessica Garay descendió del móvil, tomó a la menor en brazos y comenzó a practicarle maniobras de primeros auxilios, entre ellas la maniobra de Heimlich, técnica utilizada para desobstruir la vía aérea cuando una persona se ahoga con un cuerpo extraño. Según las fuentes consultadas, la niña comenzó a llorar y recuperó la reacción durante la asistencia. Ese primer resultado fue determinante para estabilizarla mientras se organizaba el traslado. La reacción de la menor confirmó que la intervención había producido efecto antes de llegar al centro asistencial.

Traslado y atención médica

Por la urgencia, la pequeña fue trasladada en código rojo —prioridad máxima en emergencias— en un móvil de la Comisaría 17ma, en brazos de Garay, hacia el Centro de Salud Báez Laspiur. Durante el trayecto, la niña continuó reaccionando y llorando, mientras efectivos motorizados de la Unidad Operativa Chimbas Sur realizaron cortes de calles para facilitar el paso del patrullero. Una vez en el centro asistencial, la menor ya se encontraba consciente. Fue examinada por profesionales médicos y quedó en observación, según el relato policial.

Antecedentes de la agente

Fuentes policiales señalaron además que no sería la primera vez que Jessica Garay interviene en una situación similar. De acuerdo con esos mismos datos, la cabo primero habría asistido a otros cuatro menores en circunstancias parecidas durante los últimos dos meses en Chimbas. Ese antecedente vuelve a poner el foco en la capacitación operativa para emergencias y en la respuesta de primera línea ante episodios de atragantamiento infantil. El seguimiento del caso queda ahora en manos del control médico de la menor y de la evaluación interna del procedimiento policial.