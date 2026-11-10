Tres adultos y un menor fueron detenidos luego de un asalto a un comercio de tecnología en Las Heras 111. La causa quedó bajo Flagrancia para los mayores y en el fuero de Niñez para el adolescente.

Una banda integrada por tres adultos y un menor de 16 años fue detenida tras el robo a un comercio de tecnología en el microcentro de Capital. La Policía interceptó el vehículo en el que escapaban luego de un operativo cerrojo desplegado entre la Brigada Central y el Motorizada I.

El hecho ocurrió en el local “América ID”, ubicado en Las Heras 111, según fuentes policiales citadas por Telesol Diario. De acuerdo con esa versión, la alarma se activó mientras los autores todavía estaban dentro del salón y eso permitió que los móviles acudieran de inmediato al lugar. A partir de allí comenzó una persecución sobre Las Heras hacia el norte.

Persecución y secuestro

En la fuga, los sospechosos se trasladaban en un Chevrolet Corsa blanco. Cuando el vehículo llegó a la altura de calle Alberdi, patrullas de apoyo lo divisaron de frente, giraron y coordinaron el cerrojo con el Comando Urbano. El operativo finalizó en la intersección de Las Heras y Falucho, donde la Policía le cruzó los patrulleros y neutralizó cualquier maniobra evasiva.

Al revisar el interior del automóvil, los efectivos hallaron en la plaza trasera un bolso negro con 21 teléfonos celulares Apple —iPhones— y una caja de seguridad metálica marca Gadnic, cerrada, según detallaron en la fuerza. En el lugar quedaron detenidos Kevin Miguel “Mosquito” Narváez Narváez (19), Andrés Jeremías Nazareno Zárate (32) y Santiago Pérez (19), además del adolescente de 16 años, todos oriundos de barrios de Concepción, en Capital.

Imputación y trámite judicial

El ayudante fiscal Martín Morando se hizo presente en la escena e inició el procedimiento especial de Flagrancia contra los tres mayores de edad. Fueron imputados por robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, con la participación de un menor. En paralelo, desde el juzgado de Niñez y Adolescencia se dispuso el traslado del adolescente al CAD —Centro de Admisión y Derivación— bajo la misma figura legal y con citación previa a sus progenitores.

La causa quedó así dividida entre el fuero penal de adultos y el régimen especial de menores, mientras se evalúa el avance del procedimiento de Flagrancia para definir las próximas medidas. El dato central del caso es el secuestro de los elementos sustraídos y la identificación inmediata de los cuatro ocupantes del vehículo, a partir del operativo montado en pocas cuadras del microcentro.