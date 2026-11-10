La Policía recuperó una Gilera 110cc sustraída en Capital tras una persecución por Chimbas. El menor quedó a disposición del Centro de Admisión y Derivación.

Un adolescente de 16 años fue aprehendido en Chimbas luego de una persecución policial que terminó con la recuperación de una Gilera 110cc denunciada como robada en Capital.

El procedimiento comenzó alrededor de las 19:45, cuando efectivos motorizados de las unidades operativas Centenario y Mariano Moreno realizaban recorridas preventivas por la zona de calle Rodríguez y Mariano Moreno. En ese momento, recibieron una alerta del 911 sobre la sustracción de una motocicleta en inmediaciones de avenida Libertador y avenida Rawson, frente al comercio La Paisanita.

Con los datos del rodado, los uniformados iniciaron la búsqueda en el sector y, al llegar a calle Necochea, observaron a un joven que circulaba en una moto con las mismas características de la denunciada. Cuando intentaron interceptarlo, el motociclista escapó por distintas calles y la persecución se extendió hasta el barrio Los Cardos.

Apoyo policial

Ante la fuga, se sumaron móviles de las unidades operativas Chimbas Sur y Chimbas Este. Con un despliegue por sectores descampados, los efectivos lograron cerrarle el paso y concretar la aprehensión del adolescente. En el procedimiento también se recuperó la motocicleta que había sido denunciada como robada.

El menor quedó a disposición del Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes. La intervención se produjo en el marco de recorridas preventivas y de la respuesta inmediata a la alerta emitida por el sistema de emergencias.