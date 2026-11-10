Una patrulla interceptó a la madre cuando trasladaba al chico desvanecido en moto y lo llevó al Hospital Rawson. El menor quedó internado en observación.

Una patrulla policial de Santa Lucía trasladó de urgencia a un niño de 8 años que había ingerido lavandina en su casa. El episodio ocurrió pasada la medianoche, cuando los efectivos cruzaron en la calle a la madre, que llevaba al chico en moto rumbo al hospital.

El móvil policial Cobra 14, a cargo del oficial ayudante Leandro Muñoz y el cabo Nicolás Flores, patrullaba por calle Avellaneda y Rivadavia cuando vio pasar una moto de 110 cc a gran velocidad. Al acercarse, notaron que el pasajero viajaba inconsciente y detuvieron el rodado de inmediato.

La conductora, identificada como María Margarita Celi Galleguillo, de 40 años y vecina de Villa Marini, informó a los policías que su hijo había tomado lavandina en la vivienda por motivos que todavía se investigan. También indicó que no pudo precisar qué cantidad llegó a ingerir el chico, un dato relevante para la evaluación médica del cuadro.

Ante la gravedad de la situación, Leandro Muñoz tomó al nene en brazos y lo llevó en el patrullero hasta el Hospital Rawson, mientras Nicolás Flores acompañaba a la madre durante todo el traslado. En el sector de pediatría lo recibió la doctora María Hernández, quien le brindó la atención médica inicial.

El niño continúa internado en observación y, según informaron desde el hospital, se recupera de la intoxicación. La intervención policial permitió acelerar el acceso a la asistencia sanitaria en un caso en el que el tiempo de respuesta resultó determinante.