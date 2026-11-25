El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en Villa Krause y quedó filmado por cámaras de seguridad. El damnificado hizo la denuncia en la Seccional 6ta y pidió ayuda para recuperarlo.

Un proveedor denunció que una mujer le habría sustraído el casco con el que trabajaba en una distribuidora de Rawson, en un episodio registrado este miércoles por la mañana en Villa Krause. El hecho quedó filmado por las cámaras de seguridad del comercio y fue difundido por el propio damnificado, Agustín Álvarez, en diálogo con TELESOL DIARIO.

Según relató Álvarez, el episodio ocurrió alrededor de las 10:40 en una distribuidora ubicada en calle Alvear, antes de Boulevard Sarmiento. En la secuencia captada por las cámaras, la mujer toma el casco que estaba al pie de una góndola, lo coloca en un carrito de compras y lo cubre con prendas antes de retirarse del lugar. La reconstrucción surge del registro audiovisual y del testimonio del damnificado.





Denuncia policial El trabajador señaló que el casco era el que utiliza a diario para desempeñar su tarea y pidió colaboración para recuperarlo. Tras advertir la falta del elemento, realizó la denuncia correspondiente en la Seccional 6ta. Desde esa dependencia intentan establecer el paradero de la mujer y recuperar el objeto sustraído, de acuerdo con lo informado en la nota original.

Por el momento, el caso se encuentra en etapa de averiguación a partir de la denuncia y de las imágenes aportadas. No se informaron detenciones ni se consignaron otras medidas judiciales o policiales en curso. El dato operativo que permanece vigente es la búsqueda del casco y la identificación de la mujer registrada por las cámaras del comercio.



