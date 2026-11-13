La Justicia formalizó una Investigación Penal Preparatoria y homologó una reparación integral. La medida alcanza a un niño de 11 años con lesiones leves.

Tras un episodio de violencia en la Escuela Dominguito, del departamento San Martín, este viernes se resolvió que una mujer deberá entregar útiles escolares a un alumno de 11 años al que agredió dentro del establecimiento. La medida se adoptó como parte de un acuerdo judicial de reparación integral y alcanza al menor que sufrió lesiones leves.

Origen del conflicto Según explicó a TELESOL la Dra. Paula Amarfil, fiscal de la UFI Genérica, el hecho se inició tras una discusión entre la mujer y la docente de su hijo por cuestiones vinculadas con aspectos didácticos de la enseñanza. En ese contexto, la mujer empujó a otro estudiante que circulaba por un pasillo de la escuela. El niño agredido no tenía relación con la discusión ni era compañero del hijo de la imputada.

Como consecuencia del empujón, el menor perdió el equilibrio y golpeó la cabeza contra una pared del establecimiento. Luego presentó sangrado nasal, y las lesiones fueron constatadas mediante un informe del médico legista, que las calificó como leves. Ese informe fue el respaldo técnico para la imputación y para la evaluación del alcance del daño sufrido.

Resolución judicial En la audiencia se formalizó la Investigación Penal Preparatoria, etapa inicial del proceso penal en la que se reúnen elementos para definir la continuidad del caso. A partir de ese acto, las partes acordaron aplicar el instituto de reparación integral, una salida prevista para compensar el daño ocasionado sin avanzar necesariamente hacia un juicio oral. En este caso, la reparación consistirá en la entrega de útiles escolares destinados al niño víctima del hecho.

La medida quedó vinculada al mismo episodio ocurrido en la escuela y se ejecutará como parte del acuerdo alcanzado en sede judicial. El dato relevante para seguir el expediente es que la causa ya fue formalizada y que la reparación quedó definida en especie, con útiles escolares en favor del menor afectado.