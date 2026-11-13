Gendarmería detuvo a un hombre en la Terminal de Ómnibus de Jáchal. La causa investiga un presunto circuito de abastecimiento desde la ciudad de San Juan.

Un hombre mayor de edad quedó detenido en Jáchal luego de que Gendarmería Nacional encontrara 101 gramos de cocaína ocultos en un bolso y entre sus prendas de vestir. El procedimiento se realizó el miércoles 11 de noviembre en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Rivadavia. La medida se enmarca en una investigación federal por presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los estupefacientes en la Argentina.

De acuerdo con la información oficial, el control se activó a partir de tareas investigativas que habrían detectado un circuito de abastecimiento de drogas con origen en la ciudad de San Juan y destino en distintos puntos de comercialización de Jáchal. Esa línea de trabajo apunta a una presunta organización criminal vinculada con clanes familiares radicados en la capital provincial, desde donde se abastecerían bocas de expendio. Por ese motivo, el caso no se limita al secuestro de la sustancia, sino que busca establecer el alcance de la red y sus conexiones.





El procedimiento fue ejecutado por el Equipo Investigativo Jáchal, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan y efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 25 Jáchal. Según el parte, los uniformados interceptaron al pasajero después de identificarlo como presunto trasladista de droga en un transporte de pasajeros. Al revisar sus pertenencias, hallaron tres envoltorios de nylon con una sustancia blanca, parte en el bolso de viaje y parte debajo de la ropa.

La sustancia fue sometida a una prueba de orientación de campo Narcotest, realizada por personal de Criminalística y Estudios Forenses, que confirmó que se trataba de cocaína. Además del estupefaciente, también secuestraron un teléfono celular, considerado de interés para la investigación. Ese material quedó a disposición de la causa como posible evidencia sobre contactos, rutas o coordinación del traslado.

Intervención federal La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que ordenó el secuestro de la droga y de los elementos relevantes para el expediente, además de disponer la detención del sospechoso. El hombre quedó vinculado a una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, mientras continúan las averiguaciones para determinar si el traslado formaba parte de una estructura más amplia de distribución en el departamento. El próximo paso queda sujeto a las diligencias que impulse la fiscalía federal y a la evolución del expediente.