Golpearon al dueño y a un empleado en Albardón y le exigieron una transferencia bancaria de tres millones de pesos. La causa quedó a cargo de la Comisaría 18ª.

Un asalto ocurrido en la madrugada del jueves en la fiambrería Diapolo, en Albardón, terminó con el propietario y un empleado golpeados y con una transferencia forzada por tres millones de pesos. Según la información policial, al menos cuatro delincuentes encapuchados ingresaron al local y concretaron el robo bajo amenazas. El hecho tuvo lugar sobre calle Sarmiento, entre Tucumán y La Laja, y derivó en la intervención de la fuerza de seguridad local.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el aviso ingresó al 911 cerca de las 3 de la madrugada, luego de que los autores entraran por la puerta trasera del comercio. En el lugar estaba el propietario, identificado como José Luis, junto con un empleado. Ambos fueron agredidos durante el robo, en el que los atacantes habrían utilizado armas de fuego y un palo, según la reconstrucción preliminar.

Perjuicio económico Durante el asalto, los delincuentes obligaron al dueño a transferir tres millones de pesos desde su cuenta bancaria a otra cuenta, que fue el principal perjuicio económico registrado hasta ahora. Además, se llevaron un televisor de 60 pulgadas y cerca de 300.000 pesos en efectivo que había en el comercio. La maniobra combinó violencia física con vaciamiento de fondos disponibles en el momento del hecho.

Atención médica y causa Las dos víctimas quedaron conscientes y fueron asistidas por el Servicio de Emergencias Médicas 107 a raíz de los golpes y heridas cortantes en la cabeza. La investigación quedó en manos de la Comisaría 18ª de Albardón. Según la información preliminar, los cuatro presuntos autores serían menores de edad, extremo que deberá ser confirmado en la instancia correspondiente.

El caso quedó abierto con una línea investigativa centrada en la identificación de los autores y en el seguimiento de la transferencia bancaria realizada durante el robo. Por el momento, no se informó sobre detenciones ni sobre la recuperación de lo sustraído. La causa continúa bajo actuaciones policiales en Albardón.