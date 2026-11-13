Un operativo de Gendarmería Nacional en Misiones terminó con la detención de Elcira Giménez González, una mujer sobre la que pesaba una orden de captura nacional e internacional por su presunta participación en el homicidio de Magalí Yael Levy, de 28 años. La aprehensión se produjo el lunes 9 de noviembre en el ingreso a Puerto Alcázar, cuando los efectivos controlaron un vehículo y detectaron que la mujer y un ciudadano chino no podían acreditar su ingreso regular a la Argentina.

Antes de que se estableciera su identidad, Giménez González había denunciado haber sido víctima de trata de personas y explotación sexual en Paraguay. Esa manifestación activó la intervención de la Fiscalía Federal de Posadas y el protocolo de asistencia a posibles víctimas de trata, con su alojamiento preventivo en una casa refugio. La situación cambió cuando el análisis de huellas dactilares y las consultas en registros oficiales confirmaron que sobre ella regía una alerta internacional de Interpol.





La investigación del homicidio ubica el caso en marzo de 2025, cuando Levy fue encontrada sin vida en su departamento de Sánchez de Bustamante al 1200, en el barrio porteño de Recoleta. Según la reconstrucción judicial, la joven murió por asfixia y luego desaparecieron objetos de valor de la vivienda, entre ellos una caja fuerte. Los investigadores también establecieron, a partir de cámaras de seguridad, que al edificio ingresaron dos personas: una mujer que se presentaba como empleada doméstica y un hombre.

La principal hipótesis sostiene que Giménez González habría facilitado el ingreso de un cómplice a la vivienda, aunque su participación deberá ser determinada por la Justicia. En la misma causa figura Iván Giménez González, hermano de la detenida, arrestado en Paraguay durante 2025 e investigado por su posible intervención directa en el homicidio.

También está vinculado al expediente Sixto Fabián Araújo Amarilla, pareja de la mujer, que permanece prófugo. Tras la detección del pedido de captura internacional, Giménez González quedó alojada bajo resguardo en dependencias del Escuadrón 50 de Gendarmería, mientras avanzan las actuaciones para definir su traslado y su situación procesal.