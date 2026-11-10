Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, dependiente de la División Delitos de la Dirección Coordinación Judicial D-5, detectó en Pocito una motocicleta con pedido de secuestro vigente por robo. El procedimiento se produjo en el marco de tareas investigativas vinculadas a la sustracción de motovehículos.

El rodado fue observado en calle 11 y calle Aberastain sin chapa patente colocada y conducido por una persona de sexo masculino. Tras la entrevista, el conductor exhibió una cédula de identificación de motovehículo que no correspondía con el vehículo que manejaba. Según el parte policial, esa verificación inicial motivó una revisión más precisa del rodado.

Con autorización del ciudadano, los efectivos realizaron la verificación visual del número de chasis y motor. En esa instancia constataron que ambos estaban adulterados. Luego, al revisar el cuadro del vehículo, advirtieron un grabado de motopartes y cargaron esa información en la base de datos oficial.

Pedido vigente desde abril

El sistema arrojó que el cuadro registraba pedido de secuestro vigente desde el 11/04/2026, solicitado por Comisaría 6° por el delito de robo, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Ese dato ubica el caso dentro de una investigación judicial por sustracción de vehículos y deja pendiente la determinación sobre la situación procesal del conductor.

El hallazgo permitió recuperar una unidad con irregularidades en su identificación y con un requerimiento judicial activo. A partir de esa constatación, la causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, mientras continúan las actuaciones para establecer el origen del rodado y las responsabilidades vinculadas con su tenencia y circulación.