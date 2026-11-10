El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en Chimbas. El menor, de 17 años, fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación por orden judicial.

Los cuchillos usados por el menor.

Un adolescente de 17 años, apodado “el Falcón”, hirió a un policía con dos armas blancas durante un procedimiento realizado en Chimbas en la madrugada de este martes. El efectivo sufrió una lesión en el rostro que requirió siete puntos de sutura, según fuentes policiales. El joven fue reducido y luego trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) por disposición del juez de turno de Menores.

El episodio ocurrió alrededor de la 1:30, cuando personal motorizado de la Unidad Operativa Chimbas Sur realizaba recorridas preventivas por calle Benavídez, a la altura de Villa El Salvador, informaron fuentes policiales a Telesol Diario. En ese contexto, los uniformados observaron a un joven que corría por la zona y decidieron interceptarlo para pedirle sus datos. De acuerdo con la versión policial, el adolescente manifestó que era menor de edad y se mostró nervioso.

Identificación en el procedimiento

La Policía señaló que reconoció al adolescente por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos registrados en sectores de barrio Pateta y barrio Lebensohn. Durante el procedimiento, los efectivos le solicitaron que exhibiera voluntariamente sus pertenencias. Al advertir un bulto en la cintura, le pidieron que mostrara qué llevaba consigo.

En ese momento, siempre según la reconstrucción policial, el adolescente sacó dos armas blancas y se abalanzó contra uno de los uniformados. En medio del ataque, el efectivo sufrió una herida en el rostro que debió ser suturada con 7 puntos. Ante la agresión, los policías pidieron apoyo y lograron reducir al menor en el lugar.

Intervención judicial

Tras la intervención policial, el caso quedó bajo la órbita del juzgado de turno de Menores, que dispuso el traslado del adolescente al CAD. No se informaron, en el material disponible, otras medidas procesales ni la calificación legal del hecho. La causa quedó así sujeta a las actuaciones judiciales de rigor y a la evaluación posterior del fuero de Menores.