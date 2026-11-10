Un hombre de 33 años fue detenido en Chimbas luego de ser sorprendido con una moto que había sido robada minutos antes, según informaron fuentes policiales. El episodio ocurrió el lunes 9 de noviembre en inmediaciones de calles Díaz y Nueva Argentina, durante un operativo del Comando Radioeléctrico Norte.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los efectivos recibieron un pedido de colaboración de la Comisaría 26ta por un hombre que estaba ofuscado e insultaba al personal policial. Al llegar al lugar, encontraron a Miguel Ángel González, quien llevaba caminando una moto Zanella 110 gris. Cuando le pidieron la documentación, dijo que no la tenía porque el rodado pertenecía a su hermana y agregó que tampoco contaba con las llaves de encendido.

La denuncia de la dueña En ese momento apareció una mujer que reconoció el vehículo y afirmó que era de su propiedad. Según su testimonio, la moto Zanella ZB 110, dominio A131OGV, había sido sustraída mientras trabajaba en la carnicería de su padre, ubicada sobre avenida Benavídez al 1735, en Chimbas. La mujer indicó que había dejado el rodado al cuidado de su padre y con la traba de seguridad colocada. Al advertir que ya no estaba, dio aviso al 911.

El padre de la propietaria confirmó la situación ante los policías y entregó las llaves de la moto. Además, al revisar el vehículo, constataron que la patente estaba guardada en el interior de la gaveta. Con esos elementos y la denuncia en el lugar, González quedó detenido.

La causa en Flagrancia El sospechoso fue vinculado a una causa por robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, bajo el legajo 61/26. El ayudante fiscal Sergio Cuneo dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, con intervención de la UFI correspondiente. Ese trámite permite una respuesta judicial inmediata en hechos presuntamente cometidos en flagrancia, mientras se reúne la prueba inicial del caso.

La continuidad del expediente dependerá de las medidas que adopte la fiscalía y de la verificación de los elementos secuestrados en el lugar. Por el momento, la causa quedó formalmente abierta bajo el procedimiento especial y con el imputado a disposición de la Justicia.