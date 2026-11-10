La Policía los siguió a pocas cuadras del comercio y los detuvo cuando intentaron entrar a una casa. El cartel no fue recuperado y la causa quedó en Flagrancia.

Dos jóvenes fueron detenidos en Pocito tras ser señalados por sustraer un cartel de madera de aproximadamente un metro de largo de la vereda del comercio Parada 5, ubicado en calle 5 y Gobernador Rojas. El episodio derivó en un procedimiento especial de Flagrancia, que se aplica en casos de delitos cometidos en forma reciente y con intervención inmediata de la Justicia.

Según informó la Policía a Telesol Diario, dos hombres ingresaron al local y, al salir, uno de ellos tomó el cartel que estaba en la vereda. Después escaparon por Gobernador Rojas hacia el sur. La denuncia activó la búsqueda por parte del Comando Radioeléctrico Sur y de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, que salieron a recorrer la zona con las descripciones físicas y la vestimenta aportadas sobre los sospechosos.

Detención y fuga frustrada

La búsqueda terminó en calle Independencia, a unos 500 metros al oeste de Mendoza, donde los uniformados encontraron a dos hombres que coincidían con las características informadas. Al advertir la presencia policial, los sospechosos corrieron e intentaron ingresar a una vivienda para evitar ser aprehendidos. La maniobra no prosperó y los efectivos los interceptaron a pocos metros.

Fuentes policiales identificaron a los detenidos como Luis Daniel Molina Ocampo, de 21 años, y Cristian Rodrigo Carbajal, de 24. Sin embargo, al momento de la aprehensión ya no tenían el cartel en su poder. El objeto no pudo ser recuperado y los investigadores deberán establecer dónde quedó, mientras se analiza si las cámaras privadas de seguridad del comercio aportan imágenes útiles para reconstruir el recorrido y la secuencia del hecho.

Intervención judicial

Por disposición del ayudante fiscal Mario Quiroga, se inició el procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como hurto, bajo el legajo 119/26, con intervención de la UFI Flagrancia. El avance del expediente dependerá ahora de la prueba reunida sobre el traslado del objeto y de la eventual identificación del destino final del cartel sustraído.