Un joven de 18 años perdió el control de la camioneta y atropelló a dos familiares en Carpintería. El tío murió y la tía fue trasladada al Hospital Rawson.

Las primeras actuaciones judiciales confirmaron que el siniestro vial ocurrido en el barrio Campo de Batalla, en Carpintería, Pocito, se produjo cuando un joven de 18 años intentaba mover una camioneta Chevrolet S10 y perdió el control del vehículo. Según el informe de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el conductor fue identificado como Elías Páez y embistió a dos familiares.

Las víctimas fueron Miguel Ángel Páez Quiroga, de 54 años, y Cinthia Orozco, de 39. El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes y fue informado a la Policía por Cecilia Orozco, quien relató las circunstancias ante personal de la Subcomisaría Castro. La secuencia derivó en la intervención inmediata de los servicios de emergencia y de la fuerza policial.





El servicio de emergencias médicas constató en el lugar la muerte de Miguel Ángel Páez Quiroga. En tanto, Cinthia Orozco fue asistida y trasladada en Código Rojo al Hospital Rawson, donde ingresó consciente al momento de la derivación. El parte inicial no difundió otros datos sobre su evolución clínica.

Pericias en curso

Entre los primeros datos incorporados a la causa, el test de alcoholemia practicado al joven conductor arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese resultado no cierra la investigación, porque la Fiscalía debe determinar de qué modo se produjo la pérdida de control de la camioneta y cuál fue la mecánica exacta del impacto. En paralelo, Policía Científica trabajó en el lugar para relevar huellas, posiciones y demás elementos útiles para la reconstrucción.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Nicolás Schiattino, con intervención del ayudante fiscal Rodrigo Cabral Lozano. El cuerpo de la víctima fatal fue trasladado al Complejo Científico Forense para la autopsia. Con esas medidas, la causa seguirá orientada a establecer las circunstancias precisas del hecho y las eventuales responsabilidades penales que pudieran surgir de las pericias.