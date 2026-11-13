El dueño del comercio sorprendió a dos intrusos en Villa Italia. Uno escapó y el otro quedó retenido hasta la llegada de la Policía.

Un intento de robo en una lomoteca de Rawson terminó con un joven de 18 años detenido y otro sospechoso prófugo. El episodio ocurrió en un inmueble de calle Urquiza 224, donde funciona Amanda Lomos, en el barrio Villa Italia. La intervención quedó a cargo de la UFI Flagrancia, que inició las actuaciones bajo la carátula de tentativa de robo agravado.

Según informó la Policía a Telesol Diario, el dueño del comercio, de 41 años, descansaba en su habitación cuando escuchó ruidos en el sector delantero de la propiedad. Al acercarse, observó a un hombre en la vereda que, al advertir su presencia, huyó corriendo hacia el Sur por calle Urquiza. Ese primer sospechoso no fue identificado.

Retención del sospechoso

Cuando el propietario se dirigió hacia la cocina del local, encontró a otro individuo que intentaba salir del interior del comercio. Junto con su pareja, logró reducirlo y mantenerlo retenido hasta la llegada de la fuerza policial. Los efectivos del Comando Radioeléctrico Sur llegaron tras un aviso del operador del 911 y hallaron al joven ya inmovilizado por los dueños del lugar.

La Policía identificó al detenido como Edgar Sergio Cobos De Vita, de 18 años, domiciliado en Rawson. En tanto, el otro hombre que habría participado del hecho logró escapar y no se informó su identidad. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Oscar Oropel, quien se presentó en el lugar y dispuso el inicio de las actuaciones judiciales.

Carátula y trámite

El legajo fue registrado como 27/26 y caratulado como tentativa de robo agravado. Por el momento, el dato central del expediente es la identificación de uno de los presuntos involucrados y la búsqueda del segundo sospechoso, que permanece prófugo. Las próximas medidas dependerán de la investigación fiscal y de las actuaciones que se desprendan del procedimiento iniciado en el comercio de Villa Italia.