La Policía demoró a dos hombres de 25 y 32 años en Pocito . La motocicleta tenía pedido de secuestro por una causa de hurto calificado.

Dos hombres de 25 y 32 años fueron demorados en la noche de este jueves en Pocito, luego de que personal de la División Comando Sur los interceptara cuando circulaban en una motocicleta con pedido de secuestro. El procedimiento ocurrió alrededor de las 21:30 en inmediaciones de calle 6 y callejón Celani. La intervención se produjo en el marco de recorridas preventivas de la fuerza, sin que el parte oficial informara otras circunstancias sobre los ocupantes del rodado.

Intercepción Los efectivos advirtieron que la moto de 110 cc circulaba sin luces y, al intentar entrevistarlos, los sujetos habrían intentado darse a la fuga con maniobras en zigzag. Según el informe policial, fueron detenidos a los pocos metros. La secuencia describe una infracción de tránsito y una tentativa de evasión que derivó en la verificación del vehículo. En este tipo de controles, la constatación del estado dominial o judicial del rodado puede modificar el encuadre del procedimiento.

Verificación Al consultar el sistema SIFCOP —Sistema Federal de Comunicaciones Policiales—, se constató que la motocicleta, marca Maverick, modelo Top, registraba pedido de secuestro vinculado a un sumario caratulado como “Hurto Calificado”. Ese expediente estaba instruido en la Comisaría 24°, con intervención del Tercer Juzgado de Instrucción. La referencia judicial es relevante porque ubica el vehículo dentro de una investigación en trámite y no como un bien de circulación regular.

Antecedentes procesales El dato aportado por la Policía no precisa si los dos hombres quedaron formalmente vinculados a esa causa ni cuál será la calificación definitiva de su situación procesal. Sí confirma que el rodado quedó alcanzado por una medida de secuestro asociada a una investigación por hurto calificado. En términos prácticos, el hallazgo abre la etapa de verificación de la procedencia de la motocicleta y de la eventual responsabilidad de quienes la conducían al momento del control. La continuidad del caso dependerá de las actuaciones que se adopten en sede policial y judicial.