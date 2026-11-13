La Policía detuvo a un joven de 18 años en Chimbas, acusado de sustraer dos bicicletas de una casa en Capital. La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Un joven de 18 años fue detenido en Chimbas, acusado de haber ingresado a una vivienda de Capital y sustraer dos bicicletas, en un hecho denunciado el 26 de octubre. La medida se concretó en el marco de una investigación por hurto con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. Según informaron fuentes policiales, la denuncia se radicó en un domicilio de calle Alberdi y, a partir de tareas investigativas, los efectivos identificaron al presunto autor del hecho.

Allanamientos en Chimbas Con orden judicial, se allanaron dos domicilios ubicados en el departamento Chimbas, uno en el barrio René Favaloro y otro en Lote Hogar 38. En uno de esos inmuebles se concretó la detención del sospechoso. Además, se secuestraron prendas de vestir que, de acuerdo con la investigación, habría utilizado al momento de cometer el ilícito.

Por disposición judicial, el joven quedó detenido y vinculado a una causa caratulada como hurto agravado. Esa calificación legal implica una figura más severa que el hurto simple y habilita la continuidad de medidas de investigación bajo control fiscal. La causa permanece bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

La investigación sigue abierta y, por el momento, las actuaciones se concentran en la prueba recolectada durante los allanamientos y en la identificación del presunto autor. No se informaron, en el parte difundido, más medidas procesales ni la recuperación de las bicicletas denunciadas. La evolución del expediente dependerá de la valoración judicial y fiscal de los elementos secuestrados.