El episodio ocurrió en la Escuela Técnica General Manuel Savio durante una clase de Educación Física. La UFI Genérica y la Justicia de Menores intervienen por presuntas lesiones.

Un episodio de violencia dentro de la Escuela Técnica General Manuel Savio, en Calingasta, derivó en una denuncia y en la intervención de la UFI Genérica y de la Justicia de Menores. Según el relato incorporado al caso, una mujer ingresó al establecimiento y agredió físicamente a una alumna luego de un enfrentamiento entre ambas menores.

El hecho ocurrió el martes, durante una clase de Educación Física. De acuerdo con la información disponible, las dos estudiantes comenzaron una discusión que escaló con agresiones verbales. La docente a cargo intervino y llevó a las alumnas a Preceptoría para dejar asentado lo sucedido en el acta correspondiente.

Intervención escolar Sin embargo, cuando la situación parecía quedar encauzada dentro de la institución, la madre de una de las estudiantes ingresó al predio escolar y atacó a la otra adolescente. Las autoridades directivas y el personal auxiliar intervinieron para frenar la agresión y evitar mayores consecuencias. El episodio alteró el normal desarrollo de la jornada y abrió una actuación judicial posterior.

Actuación judicial Tras lo ocurrido, se presentó una denuncia contra la mujer y se inició una investigación por el presunto delito de lesiones. La UFI Genérica quedó a cargo de un legajo, mientras que la Justicia de Menores abrió un expediente para definir las medidas correspondientes, dado que las personas involucradas son menores de edad. En esta instancia, el caso se encuentra en etapa de investigación y no hay una resolución judicial informada.

La causa quedó radicada en el fuero correspondiente y continuará con la recolección de elementos para determinar las responsabilidades y el alcance de lo sucedido. Hasta el momento, la información confirmada ubica el hecho en el ámbito escolar y bajo análisis de dos vías judiciales: una penal y otra vinculada a menores.