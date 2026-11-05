Sergio Eduardo González fue capturado tras ocho meses de búsqueda en barrio Malimán. En febrero, un allanamiento en su casa había derivado en secuestros de droga, dinero y armas.

La Policía capturó este jueves a Sergio Eduardo González, de 59 años, conocido como “el Santiagueño”, acusado de haber disparado contra un adolescente durante una gresca en el barrio Malimán, en Rawson. Según el parte policial, efectivos de la División UFI Genérica lo reconocieron en la calle y lo detuvieron tras una persecución. La detención se produjo después de ocho meses de búsqueda y quedó pendiente la audiencia de formalización de la causa.

El hombre fue identificado cuando salía de su vivienda, en la manzana G casa 10, a bordo de un Chevrolet Onix negro. Al advertir que querían identificarlo, escapó a toda velocidad, regresó a su casa y saltó por los fondos hacia la vivienda de un vecino. Con autorización judicial y bajo las órdenes del subcomisario Miguel Gómez, los efectivos allanaron esa propiedad y concretaron la detención. Durante el operativo, algunos vecinos del barrio arrojaron piedras contra los policías.

Antecedentes de la causa La investigación se inició el 7 de febrero, cuando se produjo una gresca entre dos grupos de personas en el barrio Malimán. En ese contexto, un hombre que viajaba en una Toyota Hilux negra habría disparado con una pistola e hirió en una pierna a un adolescente identificado como G. B., quien fue trasladado al Centro de Salud René Favaloro. La camioneta quedó abandonada cuando un policía intentó identificar al conductor, que escapó del lugar.

La pesquisa estableció que González sería el autor de los disparos, que según el informe policial habrían sido contra su propio nieto. Por ese motivo quedó con pedido de captura, aunque un primer operativo con seis allanamientos en el barrio Malimán, el 11 de febrero, no logró ubicarlo. En su vivienda, donde los policías entrevistaron a su esposa, Viviana Beatriz Ortega, secuestraron 96 gramos de cocaína y cerca de $2.780.000 en efectivo.

Sectores intervenidos Por ese hallazgo intervinieron personal de Drogas Ilegales y la Justicia Federal. En otro domicilio, en la manzana B casa 10, encontraron un arma de fabricación casera tipo tumbera, seis cartuchos calibre 12,25, dos vainas servidas calibre 32 y 16 cartuchos calibre 9 milímetros. En la Toyota Hilux usada en el episodio de febrero hallaron además una pistola Bersa calibre 9 milímetros con 15 balas en el cargador y una en la recámara, además de un celular Motorola. González quedó alojado en la Comisaría 25ª, a la espera de la instancia judicial siguiente.