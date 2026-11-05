Uriel Ríos murió en septiembre tras recibir una puñalada en una fiesta por el Día del Estudiante; en la fecha en que iba a cumplir la mayoría de edad, su familia renovó el pedido de justicia a través de las redes sociales.

La familia de Uriel Ríos, el adolescente asesinado en Médano de Oro durante una fiesta por el Día del Estudiante, lo recordó este 5 de noviembre, fecha en la que habría cumplido 18 años. El mensaje fue compartido en redes sociales a través de una publicación con una imagen del joven y renovó el reclamo de justicia que sus allegados mantienen desde el día del hecho. La fecha, que en circunstancias normales hubiera sido motivo de celebración familiar, quedó marcada por el crimen que le costó la vida en septiembre.

"Hoy estaría cumpliendo sus 18 años, le arrebataron su vida, sus sueños y su festejo", señala la publicación difundida por la familia. El texto incluye además una mención a Uziel, hermano mellizo de Uriel, quien resultó herido en el mismo ataque y sobrevivió. "Hoy a su hermano Uziel le falta su hermano mellizo, su otra mitad", agrega el posteo, en alusión al vínculo entre ambos y al vacío que dejó la muerte del adolescente. El mensaje concluye con el reclamo que la familia repite desde hace semanas: "Seguimos pidiendo JUSTICIA".

El ataque

Uriel tenía 17 años cuando murió, en la madrugada del 21 de septiembre, luego de una pelea producida a la salida de una fiesta privada organizada por el Día del Estudiante, en la zona de Médano de Oro. El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones de calle Alfonso XIII y calle 14, y durante la gresca se utilizaron armas blancas. Uriel recibió una puñalada en el tórax y fue trasladado al Hospital Rawson, donde murió horas después. Uziel, por su parte, sufrió heridas en el tórax y en uno de sus brazos y requirió atención médica.

La muerte del adolescente generó conmoción entre familiares, amigos y compañeros del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, donde cursaba sus estudios. La comunidad educativa realizó homenajes y distintas manifestaciones para reclamar que se esclarezca lo ocurrido aquella madrugada.

La causa judicial

El expediente quedó a cargo de la jueza de Menores María Julia Camus y tramita bajo la carátula provisoria de homicidio en riña. Uno de los adolescentes investigados por el hecho declaró ante la magistrada y quedó imputado de manera provisoria en el marco de la causa. La Justicia dispuso además medidas para definir su situación procesal, entre ellas la solicitud de una tobillera electrónica, mientras continúa la instrucción.

Avance de la pesquisa

Con el desarrollo de la investigación se incorporaron videos de la pelea, testimonios de testigos y pericias sobre las armas blancas que habrían sido utilizadas. También se tomaron muestras genéticas con el objetivo de establecer quiénes participaron del ataque y cuál fue la intervención de cada uno de los involucrados, en un proceso que aún no concluyó.

Pedido de recalificación

La familia de Uriel, representada por el abogado Martín Zuleta, cuestionó la calificación legal provisoria y solicitó que la causa sea recaratulada como homicidio simple. El objetivo de ese pedido es que la Justicia pueda establecer la responsabilidad individual de quien habría provocado la herida mortal, en lugar de mantener la figura genérica de homicidio en riña.

Datos a seguir: resta conocer la resolución de la jueza María Julia Camus sobre el pedido de recalificación a homicidio simple y los resultados de las pericias sobre las armas blancas y las muestras genéticas incorporadas a la causa.