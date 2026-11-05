El fuego se habría iniciado por una vela tras un corte de luz. Tres hijos estaban en la casa y fueron rescatados a tiempo.

Una familia perdió su vivienda en un incendio en Marquesado, en el departamento Rivadavia, y quedó con necesidad urgente de ropa, alimentos y muebles para recomponer su situación. El siniestro ocurrió por la mañana, cuando la dueña de casa había salido para llevar a sus hijos mayores a la escuela.

Según relató la damnificada, Azucena Fernández, las llamas comenzaron por una vela que había quedado encendida a raíz de un corte de luz. En ese momento, tres de sus hijos menores estaban dentro de la vivienda junto a su hermano menor. El dato central del episodio es que el fuego se desarrolló mientras la familia estaba parcialmente ausente y afectó una casa que estaba en etapa de terminación.

Rescate a tiempo El hermano de Fernández logró sacar a los tres chicos antes de que el fuego se extendiera por la habitación. “Él me los pudo salvar. Si no hubiera sido por él, hasta ahora no lo estuviera contando”, dijo la mujer al describir el rescate. Más tarde, cuando bajó del colectivo, advirtió la situación por llamadas perdidas de su hermana, Pamela.

Una vecina se quedó con el bebé de la familia para que Fernández pudiera ir hasta la casa. “La ambulancia me dijo que estaban todos bien, todos estables. No me importa que se me haya quemado todo lo que se me ha quemado, lo que me importa son los niños y que ellos estén bien”, señaló. La familia está integrada por siete personas: Fernández, su pareja y cinco hijos, y por ahora permanece alojada con parientes.

Asistencia y reconstrucción La mujer explicó que estaba terminando de construir la casa y que ya había comprado los materiales para el contrapiso, el único trabajo que le faltaba antes del incendio. Vecinos de la zona y la Municipalidad de Rivadavia acercaron mercadería, ropa y una cama como primera ayuda. La familia solicita donaciones de ropa, calzado, alimentos y muebles, que pueden entregarse en calle Chacabuco, conocida como vía larga, lote 40.