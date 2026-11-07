Una joven sanjuanina imputada por encubrimiento agravado pagó $600.000 al dueño de la consola. El cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal y recuperar la libertad.

Una joven madre sanjuanina recuperó la libertad tras acordar el pago de $600.000 al dueño de una PlayStation robada que había sido ofrecida por redes sociales. La mujer estaba imputada por encubrimiento agravado por ánimo de lucro, figura que sanciona ocultar o vender un bien sustraído a cambio de un beneficio económico. El entendimiento con el damnificado abrió el camino para la extinción de la causa penal.

La investigación se inició en marzo de 2025, cuando la consola apareció publicada para la venta por internet. El dispositivo fue recuperado y devuelto a su propietario ese mismo mes, pero la causa continuó por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 277 del Código Penal. Ese tramo del expediente se mantuvo bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La imputada, que tiene a su exclusivo cargo a un hijo de tres años, cumplía arresto domiciliario desde agosto de 2026. En ese contexto, la defensa a cargo del abogado Mario David Morán Gómez planteó una conciliación con el damnificado, una salida alternativa contemplada en los artículos 40 y 41 del Código Procesal Penal de San Juan (Ley 1851-O). El letrado sostuvo además el principio de igualdad ante la ley y señaló que el Ministerio Público Fiscal había aceptado una solución similar en otra causa por el mismo delito.

El acuerdo no implicó un reconocimiento de responsabilidad penal por parte de la joven. Sin embargo, el cumplimiento de las condiciones pactadas habilita la extinción de la acción penal, de acuerdo con el artículo 59, inciso 6, del Código Penal. Con el pago de los $600.000, la mujer quedó en libertad y la causa avanzó hacia su cierre.

El dato procesal relevante es que la salida aplicada depende del cumplimiento efectivo del acuerdo y de la validación judicial de sus términos. En ese marco, la tramitación quedó vinculada a la resolución del expediente bajo las normas procesales provinciales y al alcance que se otorgue a la conciliación como mecanismo de extinción penal.