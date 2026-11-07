El hecho ocurrió en una lomoteca de Rawson y terminó con la aprehensión de Luciano Rodrigo Luna, de 31 años. La causa quedó en UFI Flagrancia como tentativa de hurto simple.

Un intento de sustracción en una lomoteca de Rawson terminó con la aprehensión de Luciano Rodrigo Luna, de 31 años, luego de que empleados del comercio advirtieran que llevaba un termo escondido en un bolso. El episodio ocurrió en la jurisdicción de la Comisaría 6ta. y derivó en la intervención policial y judicial inmediata.

Fuentes policiales precisaron a Telesol Diario que la damnificada, de 30 años, relató que se encontraba atendiendo el local junto a dos empleados cuando ingresó a la cocina y, al volver al sector de atención al público, vio a un hombre dentro del comercio. Según ese testimonio, el comportamiento nervioso del sospechoso llamó su atención y poco después constató que había desaparecido un termo blanco que estaba sobre una mesa.

Al consultarle por el elemento, el hombre dijo que no sabía nada. Sin embargo, uno de los empleados advirtió que llevaba un bolso y alcanzó a ver parte del termo en su interior. Cuando le exigieron que lo devolviera, el trabajador logró sacarlo del bolso. Después de ese episodio, el sospechoso pidió retirarse y, ante la negativa, intentó escapar.

Retención y secuestro El intento de fuga no prosperó porque un empleado cerró la puerta reja del comercio y lo retuvo hasta la llegada de la Policía. Personal del Comando Radioeléctrico Sur intervino en el procedimiento y formalizó la aprehensión de Luciano Rodrigo Luna, domiciliado en Villa San Damián, Rawson, de acuerdo con lo informado por la fuerza. El termo Stanley blanco fue recuperado y quedó secuestrado.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo el legajo 117/26, y fue caratulada como tentativa de hurto simple. Ese encuadre procesal implica que el caso seguirá su trámite en el fuero de flagrancia, con las medidas que disponga la fiscalía interviniente.