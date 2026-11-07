El siniestro ocurrió este sábado a la mañana cerca de Marayes. La víctima fue identificada como Anabel Sonia Albornoz y la causa sigue en investigación.

Una motociclista de 52 años murió este sábado por la mañana tras un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 510, en inmediaciones de Marayes, departamento Valle Fértil. La víctima circulaba en una motocicleta de 300 cc cuando perdió el control e impactó contra un guardarraíl.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fallecida fue identificada como Anabel Sonia Albornoz. El siniestro fue advertido alrededor de las 6:50, a partir de un llamado que alertó sobre una motocicleta caída en la banquina y una persona que, aparentemente, no presentaba signos vitales.

Tras la comunicación, efectivos policiales se dirigieron al lugar, ubicado aproximadamente a ocho kilómetros al sur de Marayes, donde constataron el fallecimiento de la motociclista. La intervención inicial quedó a cargo de la fuerza policial y de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que abrió las actuaciones para determinar la mecánica del hecho.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con las primeras actuaciones, Albornoz circulaba en una motocicleta Voge de 300 centímetros cúbicos por la Ruta Provincial 510, en sentido sur-norte. Al llegar a una curva, por motivos que todavía son materia de investigación, habría perdido el dominio del rodado y se desvió hacia la banquina del sector este de la calzada. Allí terminó impactando contra un guardarraíl y murió en el lugar.

Personal de Criminalística trabajó en la escena para realizar las pericias y establecer cómo se produjo el siniestro. En el informe preliminar no se encontraron indicios que permitan presumir la intervención de otro vehículo o de terceras personas. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para precisar las causas del fallecimiento.

En la investigación intervienen los fiscales Iván Grassi, Roberto Ginsberg y Agostina Pérez, junto con efectivos de la Comisaría 12, bajo la actuación del oficial principal Jesús Olguín y el oficial subinspector Diego Garay. La autopsia y las pericias sobre el lugar del hecho serán los pasos siguientes para completar la reconstrucción del accidente.