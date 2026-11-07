Tres hombres lo amenazaron con un revólver y un destornillador. La Policía detuvo a uno de los sospechosos y la causa quedó en Delitos contra la Propiedad.

Un chofer de Didi fue asaltado el último viernes en Pocito por tres hombres que lo interceptaron cuando trabajaba y le robaron el teléfono celular. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, uno de los atacantes le apuntó con un revólver a la cabeza y otro le apoyó un destornillador en las costillas. El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en inmediaciones de calles Constitución y Proyectada, en el interior del barrio Teresa de Calcuta.

La víctima tiene 27 años y había terminado de dejar a un pasajero cuando fue abordada por los sospechosos. De acuerdo con la reconstrucción policial, dos de ellos subieron al Fiat Cronos: uno se sentó como acompañante y lo amenazó con un arma tipo revólver, mientras el otro se ubicó en la parte trasera y lo intimidó con un destornillador. El tercer hombre quedó afuera del vehículo, en tareas de vigilancia, según indicaron desde la fuerza. Bajo amenazas, los agresores le exigieron sus pertenencias y escaparon corriendo con el celular.

Identificación del sospechoso

Tras el robo, el conductor aportó a la Policía las características físicas y la vestimenta de uno de los presuntos autores. Describió a un hombre con campera azul y amarilla, pantalón corto negro y zapatillas con cápsulas. Con esos datos, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y personal de la base Calcuta iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. El damnificado también permaneció en el lugar para intentar ubicar a los responsables.

Minutos después, en la intersección de calles Frías y Proyectada, los uniformados encontraron una gresca. Allí estaba nuevamente el conductor, quien reconoció a uno de los presentes y lo señaló como el hombre que le había apuntado con el arma y le había robado el celular, siempre según la información policial. El sospechoso fue identificado como Joaquín Félix Ahumada Saball, de 22 años, con domicilio en el barrio Teresa de Calcuta.

Intervención judicial

El joven quedó aprehendido y fue trasladado a la dependencia policial. Como en el procedimiento no se recuperó el teléfono ni se secuestró el arma de fuego, el ayudante fiscal Gustavo Mendoza dispuso que el caso no se tramitara por Flagrancia y que interviniera la UFI Delitos contra la Propiedad. Flagrancia es el procedimiento judicial abreviado que se aplica cuando una persona es detenida en el momento o inmediatamente después de cometer un delito, pero en este caso no se consideró encuadrado en esa vía.

Además, el detenido quedó vinculado al expediente contravencional 1822/2026, por desmanes en la vía pública, con intervención del Juzgado de Paz de Pocito. La investigación sigue abierta para determinar la participación de los otros dos sospechosos y establecer el paradero del celular y del arma que, según la denuncia policial, se usó durante el asalto.