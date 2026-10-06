Un llamado al 911 movilizó a la Policía por un nene de 3 años en un auto frente al ex Coloso de Rawson. Luego se confirmó que fue una confusión y el menor volvió con su familia.

La mañana de este martes se produjo un alerta policial frente a la galería San Martín, en la zona del ex Coloso de Rawson, por la presencia de un nene de 3 años dentro de un auto. El episodio derivó en un llamado al 911 y en la llegada de varios policías a República del Líbano y Santa Rosa, minutos antes de las 10. Con el correr de los minutos, la intervención quedó aclarada como una confusión vinculada a una falla mecánica y al nerviosismo del chofer de Uber, según altas fuentes policiales citadas por Telesol Diario.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el conductor de la aplicación trasladaba al niño hasta un jardín maternal ubicado en el ex Coloso. La rutina habitual consistía en que la madre siguiera el vehículo en moto hasta el destino, pero este martes la secuencia no se completó como de costumbre. El chofer llegó al lugar y, al no ver a la mujer, dio aviso al 911 y también a un policía que patrullaba la zona. Esa reacción alimentó el presunto escenario de abandono y concentró allí a efectivos policiales.

La causa de la demora fue una avería en la moto de la madre, que le impidió seguir al Uber, informaron desde la Policía. La mujer debió ser trasladada en otro vehículo hasta el ex Coloso de Rawson, donde encontró el operativo montado por la denuncia inicial. Al explicar a los uniformados la rutina diaria para llevar a su hijo al jardín, y tras la llegada del abuelo del niño con el mismo relato, la situación quedó despejada. No hubo, según esa versión policial, una situación de abandono sino un malentendido generado por la falla mecánica y la demora en la llegada de la madre.

Reencuentro y cierre Una vez aclarado el episodio, madre e hijo pudieron reencontrarse y regresar a su rutina. La intervención policial permitió confirmar rápidamente que el menor no había quedado solo por una decisión de abandono, sino por la combinación de un desperfecto en la moto y la ansiedad del chofer ante la demora. El caso quedó reducido a una confusión que movilizó a efectivos y vecinos durante algunos minutos en una zona de alto tránsito de Rawson.