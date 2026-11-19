La autopsia de Miguel Antonio Lescano, de 66 años, determinó que murió por una asfixia mecánica, compatible con sumersión o estrangulación con un lazo. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adolfo Díaz, confirmó además el hallazgo de un cable de casi un metro cerca del lugar donde apareció el cuerpo. Por el estado de las pericias, la causa se investiga en principio como un homicidio.

Resultado forense Díaz explicó en una rueda de prensa que la médica forense, doctora Juárez, concluyó que se trató de una muerte violenta. Según precisó, durante el examen inicial no se habían advertido marcas en el cuello por las condiciones en que fue hallado el cuerpo, pero la autopsia permitió detectar dos surcos compatibles con un elemento enrollado dos veces alrededor de esa zona. El fiscal sostuvo que, por el ancho de las marcas, ese elemento podría haber sido un cable.

fiscal Adolfo Díaz

El funcionario judicial también descartó, por ahora, la hipótesis de una autodeterminación. “Entendemos que no, precisamente porque son dos surcos, o sea que el cable le habrían dado dos vueltas alrededor del cuello, algo muy difícil de hacérselo la persona por sí mismo”, dijo Díaz. Aun así, remarcó que la investigación está en una etapa incipiente y que restan resultados periciales para consolidar conclusiones.

Elementos secuestrados En una nueva inspección en la zona de Playa Hermosa, los investigadores encontraron colillas de cigarrillos y un cable blanco de aproximadamente 97 centímetros, que sería de un cargador de teléfono celular. Ese elemento quedó bajo análisis para establecer si coincide con el utilizado en la agresión. El cuerpo había sido encontrado flotando a unos 30 metros de la línea de costa, en un sector ubicado a unos cuatro kilómetros del ingreso a Playa Hermosa por un camino de tierra transitable a pie o en vehículo.

En el mismo relevamiento se detectaron huellas de vehículos en las inmediaciones. Según indicó el fiscal, por sus dimensiones podrían corresponder a una camioneta, aunque todavía no se determinó a quién pertenecen ni si guardan relación con el hecho. La fiscalía también analiza si el cuerpo pudo haber sido trasladado desde otro sitio antes de ser ingresado al agua, aunque Díaz consideró que habría sido introducido en el mismo sector donde fue encontrado.

Últimas horas y medidas pendientes La reconstrucción de las últimas horas de Lescano incluye una imagen captada por una cámara de seguridad alrededor de las 20, en la que se lo ve caminando con su bicicleta al lado y luego subiéndose a ella. La estimación forense ubica la muerte entre las 21 y las 24 del lunes 16 de noviembre. Además, existe un domo en el ingreso a Playa Hermosa cuya eventual extracción de imágenes está siendo evaluada por personal policial, luego de que inicialmente se informara que registraba video pero no almacenaba grabaciones.

La investigación incluyó entrevistas a la hermana de Lescano, a la persona con la que convivía, a sus sobrinas y a distintos amigos, con el objetivo de reconstruir su recorrido previo al hallazgo. En paralelo, se realizaron radiografías, estudios de alcoholemia y tóxicos, análisis anatomopatológicos y genéticos, además de extracciones de sangre, contenido gástrico, humor vítreo e hisopados. Por ahora, Díaz afirmó que no hay ninguna persona vinculada formalmente con la muerte y que continuarán los rastrillajes con Bomberos, la sección Canes y personal especializado en espacios abiertos, a la espera de los resultados de laboratorio.