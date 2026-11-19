La audiencia de formalización avanzó en la investigación por la muerte de Franco Jara en la Comisaría 18ª de Albardón . La Fiscalía consideró que no hay elementos para imputar a uno de los detenidos.

La Justicia de San Juan realizó este jueves la primera audiencia de formalización de la investigación por la muerte de Franco Jara, de 31 años, ocurrida en la Comisaría 18ª de Albardón. En ese trámite, la Fiscalía pidió la liberación inmediata de uno de los efectivos detenidos al sostener que no existen elementos suficientes para avanzar con una imputación en su contra.

La audiencia estuvo encabezada por la jueza Mabel Moya y la acusación fue sostenida por el fiscal Roberto Ginsberg. Según lo expuesto en la sala, la decisión de la Fiscalía alcanzó al agente Matías Lucero, a quien se le atribuye por ahora falta de elementos de convicción para sostener una acusación formal. La investigación continúa respecto de los demás policías que llegaron detenidos a esta instancia.

Los detenidos son Emiliano Cabrá, oficial subinspector; Arnaldo Zalazar, Juan Recio y Nicolás Godoy, cabos; y Eduardo Juan Zamora. Todos integran la Unidad Coordinadora de Departamentales y son investigados por su presunta participación en los hechos que derivaron en la muerte del hombre de 31 años. La causa busca establecer qué ocurrió durante el procedimiento de detención, cómo fue la permanencia de Jara en la dependencia policial y qué responsabilidad pudo tener cada uno de los uniformados.

Las últimas horas de Jara se iniciaron el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 22, cuando fue detenido en el marco de un expediente contravencional en el que intervenía el Juzgado de Paz de Albardón. Luego de ser alojado en la comisaría, manifestó sentirse mal y fue trasladado al Hospital Dr. José Giordano, donde recibió atención médica, fue medicado y obtuvo el alta. Al regresar a la dependencia policial volvió a descompensarse y, según la información oficial, fueron otros detenidos quienes alertaron al personal sobre su estado de salud.

El personal policial inició maniobras de reanimación y convocó al servicio de emergencias 107, cuyos profesionales continuaron la asistencia. Pese a los esfuerzos, los médicos constataron el fallecimiento cerca de las 4:59 del domingo, en el sector de calabozos. La autopsia incorporó un giro en la pesquisa al determinar lesiones en el cráneo y los pulmones, entre ellas un cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar, hallazgos que descartaron una muerte natural y orientaron la causa hacia la figura de homicidio.

Pruebas en análisis En paralelo, el hijo de 14 años de la víctima denunció públicamente que su padre habría sido golpeado durante el procedimiento de detención y también dentro de la comisaría. Ese testimonio, junto con las declaraciones de otros detenidos, los informes médicos y las pericias realizadas en la dependencia policial, integra el material que analiza la Justicia para definir la responsabilidad de cada efectivo. Mientras tanto, familiares y allegados convocaron a una manifestación frente a Tribunales para este jueves a las 12, con el objetivo de reclamar justicia.