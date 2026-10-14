Imágenes difundidas por lectores muestran una confrontación en Campo Afuera, frente a la Escuela Secundaria Presidente Néstor Carlos Kirchner. El episodio habría involucrado a dos menores y a una mujer que dijo estar embarazada.

Una pelea frente a la Escuela Secundaria Presidente Néstor Carlos Kirchner, en Campo Afuera, Albardón, habría terminado con una mujer en el suelo y golpeada, según imágenes que llegaron a TELESOL a través de lectores. En la secuencia también habrían participado dos menores de edad. El material difundido no permite establecer por sí solo el inicio del episodio ni las responsabilidades de cada una de las involucradas.

De acuerdo con una de las versiones que circularon sobre el hecho, la mujer mayor habría intervenido para separar a su hija de una pelea con otra adolescente de 13 años. En ese intento, habría caído al piso y recibido golpes. Esa reconstrucción surge de los testimonios y del material recibido, pero no fue confirmada de manera independiente.

La misma versión sostiene que la mujer habría manifestado estar embarazada. Sin embargo, esa condición no pudo ser corroborada de forma independiente en la información disponible. Tampoco quedaron precisadas las circunstancias previas que habrían desencadenado la confrontación.

Otra hipótesis sobre el origen del conflicto indica que la mujer y su hija habrían concurrido al lugar para enfrentar a la adolescente de 13 años. Esa explicación tampoco fue verificada y permanece como una versión no corroborada. Las imágenes, según lo difundido, mostrarían parte del episodio, pero no alcanzan para determinar cómo comenzó la pelea ni quiénes iniciaron la agresión.

Por el momento, no hay información confirmada sobre denuncias, actuaciones policiales o intervenciones judiciales vinculadas con el caso. El dato pendiente es si hubo presentación formal ante las autoridades y si se iniciaron actuaciones para establecer qué ocurrió en las inmediaciones del establecimiento educativo.



