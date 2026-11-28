La Policía de la Comisaría 10ª intervino en un domicilio de Loteo Calle 2, en 25 de Mayo. El Juzgado de Paz Letrado ordenó la clausura y el secuestro de bebidas.

La Comisaría 10ª de 25 de Mayo intervino alrededor de las 00:15 de este sábado en un domicilio de Loteo Calle 2, sobre callejón Larriniga, en el marco de actuaciones contravencionales con intervención del Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo. En el lugar, los efectivos constataron la presencia de varias personas que consumían y adquirían bebidas alcohólicas mientras utilizaban juegos recreativos. Entre esos elementos había una mesa de pool, un metegol y dos máquinas electrónicas de videojuegos.

Al consultar a los responsables del inmueble por las habilitaciones para desarrollar esa actividad, manifestaron no contar con las autorizaciones requeridas. Ese dato fue informado a la magistrada interviniente, que dispuso la clausura de los juegos recreativos y el secuestro de bebidas alcohólicas. También ordenó notificar a los responsables de las actuaciones, sin disponer medidas privativas de la libertad.

Medidas adoptadas En cumplimiento de lo resuelto, el personal policial clausuró los juegos existentes en el lugar y secuestró un cajón plástico de cerveza con 11 botellas de vidrio de bebida alcohólica, cerradas. Luego se solicitó a las personas presentes que se retiraran del inmueble y el desalojo se concretó de manera pacífica, sin inconvenientes. Después se practicaron las notificaciones correspondientes y se colocaron las fajas de seguridad sobre los elementos alcanzados por la medida judicial.

Según el parte oficial, el procedimiento se desarrolló sin novedades respecto del personal policial ni de los medios utilizados. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado del departamento 25 de Mayo, que continuará con el trámite contravencional iniciado a partir de lo verificado en el domicilio.