Las autoridades de San Juan activaron la búsqueda de Ariel Alejandro Reinoso, de 53 años, cuyo extravío fue reportado el pasado 27 de noviembre de 2026. La información fue difundida a través del programa provincial San Juan Te Busca, destinado a la localización de personas extraviadas. La medida incluyó una fotografía y una descripción física para facilitar su identificación.

Según el informe oficial, Reinoso es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,90 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello mediano. Su rostro es ovalado, tiene nariz recta, boca grande y labios medianos. El comunicado precisó además que es de nacionalidad argentina. Esos datos forman parte del registro difundido para orientar eventuales aportes de información.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo buzo de color gris oscuro y zapatillas celestes con tiras de color gris oscuro. Ese detalle de vestimenta suele incorporarse en este tipo de búsquedas para ampliar las posibilidades de reconocimiento en la vía pública o en espacios de circulación frecuente. La difusión oficial no aportó, en el material recibido, otros elementos sobre las circunstancias del extravío.

Pedido de colaboración Desde las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a localizarlo, se comunique de manera inmediata con el servicio de emergencias 911. El pedido se enmarca en el circuito provincial de búsqueda de personas, que centraliza la recepción de datos y su derivación a los equipos correspondientes. La variable principal a seguir es la eventual aparición de información útil para ubicar a Reinoso.