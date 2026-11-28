Un hombre de 34 años fue retenido por vecinos en Capital y quedó a disposición de la UFI Flagrancia . La Policía Ciclista intervino tras ser alertada por un tumulto en la zona.

Un hombre identificado como Aguilera, de 34 años, fue aprehendido en Capital luego de que vecinos lo retuvieran tras la sustracción de un gato hidráulico de un automóvil Fiat Uno. La intervención policial se produjo en el marco de una recorrida de la División Policía Ciclista, que observó un tumulto en calle Pedro de Valdivia, antes de Tucumán.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron informados por un grupo de personas de que habían retenido a un sujeto que habría sustraído el elemento del vehículo estacionado. El automóvil estaba ubicado en calle Fray Mamerto Esquiú esquina Avenida Rioja, también en Capital. La secuencia descriptiva surge del parte policial y de los dichos de quienes intervinieron en el lugar.

La causa fue caratulada como robo, con intervención de la UFI Flagrancia. Ese encuadre implica una pesquisa inicial bajo el procedimiento previsto para hechos en flagrancia, es decir, cuando la presunta comisión del delito es advertida de manera inmediata o casi inmediata. Por el momento, el dato confirmado es la aprehensión y la apertura de la causa, no una condena.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal para definir los pasos procesales siguientes. En este tipo de actuaciones, la fiscalía suele avanzar con la toma de testimonios y la verificación de los elementos secuestrados o vinculados al episodio, si los hubiera. La evolución de la causa dependerá de las medidas que ordene la UFI Flagrancia y de la prueba reunida sobre la sustracción denunciada.