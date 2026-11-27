El siniestro ocurrió este jueves por la tarde en una esquina de alto tránsito del Gran San Juan. No trascendieron detalles sobre el estado de salud del conductor.

Gentileza: Diario 13 San Juan

Una camioneta volcó este jueves por la tarde en la intersección de Hipólito Yrigoyen y avenida de Circunvalación, en una zona de alto tránsito del Gran San Juan. El vehículo quedó apoyado sobre uno de sus laterales y generó demoras y sorpresa entre quienes circulaban por el lugar. En el techo llevaba una escalera atada.

De acuerdo con los primeros testimonios, el conductor habría perdido el control del rodado por motivos que todavía no fueron establecidos. Esa maniobra derivó en el vuelco sobre la calzada, sin que hasta el momento se informaran otras circunstancias del hecho. La secuencia inicial no fue atribuida a una causa confirmada.

En un primer momento, circuló la posibilidad de que hubiera intervenido otro vehículo en el accidente. Sin embargo, esa hipótesis perdió fuerza porque no se encontraron indicios de una colisión, según lo observado en el lugar. Por ese motivo, la versión quedó sin respaldo material en la escena.

Por ahora, no trascendieron mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro ni sobre el estado de salud de la persona que conducía. Tampoco se informaron datos oficiales sobre asistencia médica, daños materiales o intervención de autoridades en el cruce. La evolución de ese cuadro dependerá de las pericias y de los datos que puedan surgir en las próximas horas.