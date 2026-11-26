Dos hombres fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por el robo de transformadores eléctricos pertenecientes a Naturgy. La maniobra, según la investigación, consistía en sustraer los equipos, desarmarlos y extraer el cobre de sus bobinados para su venta ilegal.

La causa se inició a partir de distintas denuncias registradas durante los últimos meses y fue instruida por la Sección Brigada de Investigaciones Este. A partir de esas tareas, los efectivos reunieron elementos para reconstruir el modo de operación atribuido a los sospechosos y avanzar en sede judicial. El expediente quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que pidió medidas al Juzgado de Garantías.

Allanamientos y secuestros

Los procedimientos se ejecutaron en los departamentos Caucete y Chimbas por personal de la Sección Brigada de Investigaciones Central D-5. Allí fueron detenidos dos hombres identificados como Aguilar, de 40 años, y Muñoz, de 45. Durante los operativos se secuestraron tres automóviles, teléfonos celulares, equipos de comunicación y herramientas de corte y trabajo. Esos elementos quedaron incorporados a la causa como material de interés para el esclarecimiento de los hechos.

Calificación penal

La condena fue dictada en el marco de un juicio abreviado, una vía procesal que permite resolver el caso con acuerdo entre las partes y homologación judicial. Los acusados recibieron, además, dos años de reglas de conducta. La sentencia los responsabilizó por el delito de robo agravado por cometerse en despoblado y por ocasionar la interrupción de un suministro eléctrico, en perjuicio de la empresa Naturgy.

El expediente quedó cerrado con esa resolución, aunque el caso deja como antecedente el impacto de este tipo de sustracciones sobre la red eléctrica y sobre la investigación de delitos contra la propiedad. Los próximos pasos quedan limitados al cumplimiento de la condena condicional y de las reglas fijadas por la Justicia.