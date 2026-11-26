La menor de 16 años no usará tobillera electrónica porque la medida aún no está reglamentada en San Juan. La causa por la muerte de Gonzalo Quinteros sigue abierta.

La causa por el asesinato de Gonzalo Martín Quinteros, ocurrido el 14 de septiembre en Chimbas, tuvo este jueves una novedad judicial: la adolescente de 16 años imputada por el hecho recuperó la libertad y quedó bajo la tutela de su madre, mientras la investigación sigue en curso.

Fuentes vinculadas al expediente confirmaron a 0264 Noticias que la menor no deberá utilizar una tobillera electrónica. Aunque el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, establecido por la Ley 27.801, prevé ese tipo de dispositivos, en San Juan todavía no está reglamentada su aplicación. En ese marco, la decisión judicial se apoyó en la normativa provincial transitoria vigente.

Según explicaron en el ámbito judicial, esa normativa contempla otras alternativas, como la conciliación o la suspensión del juicio a prueba, pero no incluye de manera expresa el monitoreo electrónico. Para ordenar una medida de ese tipo, además, sería necesario un informe socioambiental y un estudio de factibilidad técnica, que entre otros puntos debería verificar si el domicilio cuenta con conectividad.

Medidas pendientes Mientras tanto, los investigadores avanzan con peritajes para reconstruir lo ocurrido y determinar si hubo otras personas involucradas. Entre las próximas diligencias figura el análisis de varios teléfonos celulares, que podrían aportar información relevante para la causa. El expediente ya había sumado movimientos en las últimas semanas, con la citación a declarar del padre de Gonzalo a comienzos de noviembre.

En esa oportunidad, el hombre se reunió con el juez Penal de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, quien le informó que la investigación se encontraba en una etapa avanzada. La familia del joven, además, busca constituirse como querellante para intervenir activamente en el proceso. Por ahora, la única imputada sigue siendo la novia de Gonzalo, aunque los allegados sostienen la hipótesis de que otra persona pudo haber participado en el crimen o en el descarte del arma.

El hecho ocurrió en una vivienda de la Villa 1º de Mayo, en Chimbas. En un primer momento circuló la versión de que tres hombres encapuchados habían ingresado al lugar y escapado en una motocicleta, pero esa hipótesis perdió fuerza a medida que avanzaron las pericias. Los estudios forenses determinaron que el disparo ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello derecho, y que habría sido efectuado a corta distancia. La causa permanece abierta y las próximas pericias serán determinantes para establecer cómo ocurrió el homicidio.