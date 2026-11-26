Fue detenido en Capital con elementos sustraídos de una obra en construcción. La causa tramitó por Flagrancia y terminó con condena y traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Un hombre fue detenido en Capital tras ser sorprendido con un termotanque y accesorios de grifería que, según la investigación, habían sido robados de una vivienda en construcción. El procedimiento se realizó en la zona de calles Santa María de Oro y Tomás Edison, donde intervino la Unidad de Apoyo Investigativo. Luego de la actuación de la Fiscalía de Flagrancia, el sospechoso fue condenado y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo con el parte, el hombre es de apellido Castro y oriundo de Rivadavia. Los efectivos lo identificaron en la vía pública mientras llevaba los elementos mencionados. Al ser entrevistado, no pudo acreditar que esos bienes fueran de su propiedad ni justificar su tenencia. Esa circunstancia motivó las averiguaciones posteriores para establecer el origen de los objetos.

A partir de esas tareas, los investigadores determinaron que el termotanque y la grifería habían sido sustraídos de una obra en construcción ubicada a pocos metros del lugar de la interceptación. Esa vinculación fue la base para la intervención del fiscal de Flagrancia, un procedimiento de resolución rápida para hechos cometidos en flagrancia, es decir, cuando la persona es sorprendida en el momento o inmediatamente después del hecho.

El fiscal se presentó en el lugar y dispuso el secuestro de los elementos y la detención del sospechoso. Más tarde, Castro fue llevado a una audiencia ante el juez interviniente, que resolvió condenarlo. La resolución judicial derivó en su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir la pena impuesta.

El caso quedó cerrado en esa instancia con la condena dictada en el marco de Flagrancia. El dato relevante para la causa es que la investigación logró relacionar de manera inmediata los objetos secuestrados con la obra en construcción afectada. La medida judicial fijó además el destino de cumplimiento de la pena en la provincia.