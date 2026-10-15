El conductor, que viajaba desde Barreal hacia Mendoza , salió ileso tras el desprendimiento en la Curva de Guido. Vialidad trabajó para despejar la calzada.

Un desprendimiento de rocas sobre la Ruta 7, en Mendoza, dañó de manera severa una camioneta 4x4 gris que circulaba este miércoles 14 de octubre desde Barreal hacia esa provincia. El conductor resultó ileso, pese a que varias piedras de gran tamaño impactaron sobre el vehículo. El episodio ocurrió en el sector de la Curva de Guido y dejó el rodado con daños materiales importantes.

Según fuentes del caso, la caída de rocas se produjo en el tramo comprendido entre la denominada Curva de Guido y el puesto fijo Los Árboles, a la altura del kilómetro 1.112. En ese sector, las piedras descendieron desde las montañas que bordean la ruta y alcanzaron la camioneta en movimiento. La referencia geográfica es relevante porque se trata de un corredor de conexión entre San Juan y Mendoza, con circulación frecuente de transporte particular y de carga.

Daños y respuesta vial

El impacto dejó al vehículo prácticamente destruido, aunque sin consecuencias físicas para su conductor. La información disponible no menciona otros rodados afectados ni interrupciones prolongadas del tránsito en ese momento. Tras el siniestro, personal de Vialidad intervino en el lugar para retirar las rocas acumuladas sobre la calzada y restablecer las condiciones de circulación.

El operativo de despeje apunta a reducir el riesgo para quienes transitan por ese corredor, especialmente en sectores de montaña expuestos a desprendimientos. El hecho vuelve a poner en primer plano la necesidad de monitoreo permanente de la traza en zonas con caída de material desde laderas. La medida inmediata quedó concentrada en la limpieza de la ruta y en la habilitación segura del paso vehicular.