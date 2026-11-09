La niña, de 1 año y 8 meses, dejó de reaccionar en el barrio UPCN. Fue trasladada en un patrullero al centro de salud y quedó internada fuera de peligro.

Una bebé de 1 año y 8 meses se ahogó con un chicle en el barrio UPCN, bajo jurisdicción de la Comisaría 17°, y dejó de reaccionar. La urgencia del cuadro motivó la intervención inmediata de su familia y de personal policial.

Según el relato oficial, efectivos de la Unidad Operativa Mariano Moreno llegaron al domicilio y resolvieron no esperar la ambulancia para evitar demoras. La niña fue trasladada en un móvil policial hacia el Centro de Salud Báez Laspiur, en una maniobra de emergencia destinada a acelerar la atención médica.

Durante el recorrido, los policías le practicaron maniobras de primeros auxilios y la bebé reaccionó antes de arribar al centro asistencial. Al ingreso, fue recibida por personal médico, que logró estabilizarla. El caso muestra la importancia de la respuesta inmediata ante una obstrucción de la vía aérea, un cuadro que puede comprometer la vida en pocos minutos.

Luego de la atención inicial, la pequeña quedó internada en observación y permanece fuera de peligro. No se informaron otros datos clínicos ni precisiones sobre el tiempo de internación. La evolución posterior dependerá del control médico y de la respuesta que mantenga en las próximas horas.