Un choque frontal entre dos vehículos ocurrió sobre la Ruta Provincial 270, en Caucete, antes de llegar a calle Colón, y derivó en un operativo de emergencia. Según las primeras informaciones, el siniestro habría dejado varias personas heridas. La intervención de personal policial y de Salud Pública se concentró en la asistencia de los involucrados y en las tareas de control del sector.

En esta instancia no hay precisiones oficiales sobre la cantidad de heridos ni sobre la gravedad de las lesiones. Las primeras versiones indicaron que serían de carácter leve, aunque ese dato no fue confirmado por una comunicación oficial. La falta de definición sobre el estado de los ocupantes mantiene abierto el cuadro inicial del accidente mientras continúan las actuaciones en el lugar.

Operativo y tránsito Como consecuencia del siniestro, el tránsito permanece interrumpido en ese tramo de la ruta. La medida afecta la circulación vehicular en una vía de conexión relevante para el departamento y obliga a desviar el tránsito por caminos alternativos. La recomendación para los conductores es circular con extrema precaución hasta que concluyan las tareas de asistencia y despeje.

Estado de la situación El episodio ocurrió en un punto de la traza provincial donde la circulación quedó condicionada por la presencia de los equipos de emergencia. Por el momento, el dato confirmado es la interrupción del tránsito y la atención de las personas involucradas. La evolución del caso dependerá de las pericias y de la información que surja cuando finalice el operativo.