Michael Emir Ferreyra falleció en la madrugada del domingo en el Hospital Rawson. La Justicia investiga cómo se produjo la caída en calle Sargento Cabral .

Un joven sanjuanino de 22 años murió durante la madrugada de este domingo tras no recuperarse de las graves lesiones sufridas en un accidente en bicicleta ocurrido en Capital. Se trata de Michael Emir Ferreyra, con domicilio en el barrio Concepción.

El siniestro se produjo el sábado sobre calle Sargento Cabral, entre Aguilar y avenida España. Según los primeros datos de la investigación, el ciclista habría perdido el control del rodado y caído violentamente sobre la calzada. Esa hipótesis es la que por ahora guía las actuaciones, aunque no fue confirmada como conclusión definitiva.

Tras el episodio, una ambulancia del servicio de emergencias 107 trasladó al joven al Hospital Rawson, donde ingresó alrededor de las 17:50. En ese centro asistencial, los profesionales constataron fracturas de cráneo, de la parrilla costal y de la muñeca izquierda, además de una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda. Por la gravedad del cuadro, quedó internado en terapia intensiva.

Investigación en curso Pese a la atención médica recibida, Ferreyra falleció cerca de las 5 de este domingo. A partir de ese desenlace, la investigación quedó orientada a determinar con precisión las circunstancias del hecho. Intervienen la comisaría jurisdiccional y la fiscalía correspondiente, en el marco de una causa que por el momento mantiene como principal línea la de una caída accidental.

La evolución del expediente dependerá de las pericias y de la reconstrucción del trayecto sobre Sargento Cabral. Hasta ahora, la información disponible no modifica la hipótesis inicial, pero sí confirma que el caso quedó bajo análisis judicial para establecer cómo se produjo el siniestro y si existieron otros factores intervinientes.