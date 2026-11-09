El cuerpo fue encontrado este domingo en Villa Cenobia Bustos. La Justicia busca establecer las causas del fallecimiento y las circunstancias del hecho.

La Justicia investiga la muerte de una mujer hallada este domingo en una vivienda abandonada del barrio Villa Cenobia Bustos, en Rawson. El cuerpo fue encontrado durante la tarde-noche y, hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la víctima ni las causas del fallecimiento.

El episodio se conoció a partir del aviso de una vecina a la Policía, que advirtió una situación que llamó su atención. Con esa comunicación, personal de la Comisaría 6° se trasladó al inmueble ubicado sobre calle San Roque, entre Orzali y Fermín Rodríguez, donde constató la presencia de la mujer sin vida. La intervención inicial permitió preservar el lugar para las actuaciones posteriores.

Luego del hallazgo, los efectivos establecieron un perímetro de seguridad en la zona para resguardar la escena. Más tarde se sumaron integrantes de la UFI Delitos Especiales y de la División Criminalística, que realizaron las primeras pericias en el lugar. Ese trabajo apunta a reunir elementos objetivos para reconstruir lo sucedido dentro del inmueble.

Por el momento, no hay datos oficiales sobre si se trató de una muerte natural, accidental o de otra naturaleza, ni sobre la posible intervención de terceras personas. En este tipo de causas, las conclusiones dependen de los resultados periciales, los informes forenses y la evaluación de la fiscalía interviniente. La ausencia de una identificación pública también impide, por ahora, avanzar en otros datos de contexto sobre la víctima.

La investigación continúa abierta y el próximo paso será determinar las circunstancias en que se produjo el fallecimiento. A la espera de esos resultados, la información disponible se limita al hallazgo, la intervención policial inicial y el trabajo de la justicia en el lugar.