La niña, de un mes y 20 días, sufrió un episodio de ahogo en su casa de Villa 9 de Julio. Fue asistida y derivada al Hospital Rawson, donde confirmaron que está fuera de peligro.

Una bebé de 1 mes y 20 días fue asistida por personal policial en Villa 9 de Julio, sobre calle Tomás Bates sin número, en el departamento 9 de Julio. Según el parte, la niña se habría ahogado con su propia flema dentro de su domicilio. La intervención permitió estabilizarla antes de su traslado a un centro de salud.

De acuerdo con la información policial, los efectivos llegaron al lugar y entrevistaron a la madre, de 22 años, quien relató lo ocurrido. Ante la situación, le practicaron los primeros auxilios y lograron que la menor recuperara la estabilidad. La asistencia inicial fue determinante para su derivación posterior.

Luego, la bebé fue trasladada junto con su progenitora a la guardia del hospital departamental y después derivada a la guardia del Hospital Rawson. Allí fue atendida por la Dra. Yanina Flores, quien informó que la niña se encuentra fuera de peligro. El dato médico fue el cierre más relevante del procedimiento de emergencia.

En el operativo intervino personal de la Comisaría 11ª, identificado como el Oficial Ayudante Isaías Rodríguez y el Agente Matías Vera. La secuencia dejó como antecedente la respuesta inmediata ante un cuadro de ahogo en un lactante, una situación que exige atención urgente por el riesgo respiratorio que implica. Según lo informado, la menor quedó bajo control médico tras la asistencia y la derivación hospitalaria.