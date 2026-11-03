Una joven de 18 años fue asaltada en la madrugada en calle Colón. El 911 activó un cerrojo policial que permitió detener a dos hombres cerca del lugar.

Dos hombres fueron detenidos en Santa Lucía luego de que, según la Policía, le arrebataran el bolso a una joven de 18 años en la madrugada de este martes. El hecho ocurrió pasadas las 01:50 sobre calle Colón, antes de llegar a Lima, y derivó en un operativo cerrojo que terminó con la aprehensión de los sospechosos a pocas cuadras. El caso quedó encuadrado como robo simple en el Legajo N° 49/26.

La víctima fue identificada por fuentes policiales como Gabriela Castillo, de 18 años, quien caminaba por la zona cuando fue interceptada por dos sujetos, de acuerdo con el relato brindado por la fuerza a Telesol Diario. En ese momento, le sustrajeron un bolso negro en el que llevaba su teléfono celular y otros efectos personales. La mecánica descripta por la Policía ubica el hecho dentro de los arrebatos callejeros que se producen en horarios de escasa circulación.

Respuesta policial El aviso ingresado al 911 activó de inmediato el protocolo de rastrillaje, según la información oficial difundida por la Policía. Efectivos de la Unidad Operativa Barrio Balcarce desplegaron un cerrojo en las inmediaciones para ubicar a los sospechosos. El procedimiento permitió interceptarlos y reducirlos a pocas cuadras del lugar del hecho, siempre según la versión policial.

Los detenidos fueron identificados como Valentín Ruiz Palacio, de 19 años, y Kevin Sebastián Benítez, de 23, ambos con domicilio en esa zona de Santa Lucía. En la escena intervino el ayudante fiscal Juan Martín Mattar, quien, tras informar a la fiscal Virginia Branca, dispuso la formalización del procedimiento especial de Flagrancia, instancia prevista para casos en los que la aprehensión se produce en el momento o poco después del hecho.

Los dos jóvenes fueron trasladados a los calabozos de la Comisaría 5ta y quedaron a disposición de la investigación bajo la carátula de robo simple. El expediente continuará en el marco del procedimiento de Flagrancia, mientras se define la situación procesal de los aprehendidos y se incorporan las actuaciones policiales al legajo. Por el momento, la información oficial no detalla si el bolso y los elementos sustraídos fueron recuperados.